Барнаул, , 12:09 — REGNUM Алтайский край, как крупнейший производитель сыров в России, обеспокоен тем обстоятельством, что в стране практически отсутствуют закваски прямого внесения, но есть решения. Об этом говорили в ходе совещания управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, сообщает официальный сайт правительства региона.

Алтайский сыр Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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В настоящее время на российском рынке представлен обширный ассортимент бактериальных заквасок и бактериальных концентратов для различных молочных продуктов, но практически отсутствуют закваски прямого внесения (лишь 10% — отечественные). Кроме того, в сыродельной отрасли России доминируют импортные рекомбинантные молокосвертывающие ферменты.

По словам руководителя Сибирского НИИ сыроделия Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Ольги Мусиной, в современных экономических условиях это в значительной степени усложняет работу российских сыроделов. В качестве решения проблемы она предложила возрождать приготовление производственных заквасок на молокоперерабатывающих предприятиях беспересадочным способом, организовывать в стране собственное производство заквасок прямого внесения, сырья для сычужного фермента и рекомбинантных молокосвертывающих ферментов. Она отметила, что для этого есть все условия и в их учреждении уже создана научная база.

Руководитель компании «Киприно», президент Союза сыроделов Алтайского края Денис Зюзин отметил важность консолидации отрасли в современных условиях и необходимость расширения форм государственной поддержки и развития отрасли молочного животноводства.

«Сегодняшняя ситуация чрезвычайно важна с точки зрения укрепления продовольственной безопасности. В этой связи нужно развивать животноводство, укреплять социальную сферу на селе, тогда будет развиваться и переработка. Спасибо тем, кто в таких непростых условиях ведет сегодня бизнес, вкладывая в него душу и ресурсы! Уверен, перспективы у нас есть, потому что у нас есть характер!» — заявил Денис Зюзин.

Как сообщало ИА REGNUM, объем производства сыров в Алтайском крае за 2021 год составил 64 тысячи тонн, что позволило региону занять вторую позицию во всероссийском рейтинге, но первую — по Сибирскому федеральному округу.

Также край удержал первое место по производству сливочного масла (20 тысяч тонн) и сохранил лидерство по производству сухой сыворотки (19 тысяч тонн). И это при том, что имеющиеся в переработке мощности были задействованы на 50%, и226 тысяч тонн сырого молока пришлось везти в край из соседних субъектов Сибирского федерального округа.

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