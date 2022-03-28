Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Многие городские объекты Петербурга — знаки, светофоры, остановки общественного транспорта и другие — не выдержали сильных порывов ветра, которые пришли в город вместе с циклоном.

Шторм «уронил» рекламный щит в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП | СПб") Https://vk.com/spb_today

На выходных в Петербурге начался сильный ветер. Такие погодные условия сказались не только на настроении петербуржцев, но и на состоянии инфраструктуры города. Порывы ветра испортили состояние павильонов на остановках общественного транспорта.

«На улице Димитрова остановочный павильон опасно наклонился, на улице Лёни Голикова сорвало крышу конструкции, а в поселке Стрельна остановку и вовсе перевернуло», — сообщили 28 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по благоустройству.

Также комитет получил два сообщения о падении светофоров, шесть — о поваленных деревьях. Одно из них было вырвано с корнем. От непогоды пострадали также информационные щиты, пластиковые ограждения и дорожные знаки. Всего зарегистрировано 16 обращений.

Отметим, что на этом действие непогоды не закончилось. В ночь с 27 на 28 марта снегопад принёс в город шесть сантиметров осадков.

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