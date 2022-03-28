Новосибирск, , 12:07 — REGNUM В Новосибирской области по данным мониторинга на сегодня, 28 марта, запас по продовольственным товарам составляет 22 дня, по непродовольственным — более 40 дней. Об этом было сказана на оперативном совещании в правительстве региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крупы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечается, что в наличии только у крупнейшего оптового поставщика — 500 тонн сахара. На следующей неделе ожидается подвоз в Новосибирскую область ещё 2000 тонн по новой цене от производителя — ниже на 5%.

Компании-производители круп уверяют, что проблем с производством и доставкой в Новосибирскую область круп и крупяных изделий на сегодня нет. Кроме того, на складах производителей и поставщиков имеется более чем месячный запас.