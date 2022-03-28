Минск, 28 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в рамках визита в Санкт-Петербург 29—30 марта встретится с руководством российских компаний. Об этом 28 марта сообщается в телеграм-канале белорусского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

«Роман Головченко завтра летит с рабочим визитом в Петербург. Во время визита глава белорусского правительства встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Головченко также примет участие в ряде мероприятий и проведёт встречи с руководством российских компаний.