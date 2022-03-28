Бокситогорск, Ленинградская область, , 12:07 — REGNUM В Ленинградской области собака без хозяина напала на шестилетнюю девочку и несколько раз укусила ее за лицо. Об этом происшествии 28 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злая собака

Сотрудники полиции разыскивают хозяина собаки, которая напала на шестилетнюю девочку в деревне Золотово Бокситогорского района и несколько раз укусила ребенка за лицо. Несчастный случай произошел около 19:40 мск 27 марта. Вскоре девочку доставили в Пикалевскую городскую больницу, где у нее диагностировали множественные рваные раны лица. Состояние несовершеннолетней оценили как средней степени тяжести.

«Полицией проводится проверка, направленная на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.