Ереван, , 12:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении считает необходимым провести «надлежащее расследование» действий российского миротворческого контингента во время недавнего наступления азербайджанских войск. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Армении от 28 марта.

Флаги Армении и России Alexanyan

«МИД Армении с удовлетворением констатирует, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ дали четкую оценку недавней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что она является следствием передвижения азербайджанских войск. Минобороны РФ заявило, что призвало азербайджанскую сторону вывести свои армейские подразделения. 27 марта Минобороны России распространило заявление о том, что азербайджанская сторона вывела свои подразделения из населенного пункта Парух в Нагорном Карабахе. Тем не менее, вынуждены констатировать, что вторжение азербайджанских подразделений в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается, что отражено на прилагаемых картах (Далее следуют ссылки на прилагаемые карты — ИА REGNUM). Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримут конкретные меры по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил. Считаем необходимым провести надлежащее расследование действий миротворческого контингента в течение всего этого периода вторжения азербайджанских подразделений, ответить на ряд вопросов», — говорится в сообщении МИД Армении.

Напомним, что после заключения в ноябре 2020 года трёхстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и вдоль армяно-азербайджанской границы был размещён контингент российских миротворцев численностью около двух тысяч человек.