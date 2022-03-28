Нальчик, , 12:04 — REGNUM Совершать восхождение на Эльбрус лучше всего в период с мая по октябрь. При этом в принципе Эльбрус доступен для восхождений круглый год. Однако новичкам следует придерживаться правил и совершать походы летом и в начале сентября. Такой совет дала лыжный и горный гид, член Ассоциации горных гидов России Лиза Паль.

Эльбрус Пресс-служба Кавказ.РФ

«Начинающим альпинистам не стоит планировать штурм вершин на майские праздники, лучше подождать более теплой устойчивой погоды. <…> Хорошее время для первого восхождения — с конца июня по начало сентября», — приводит слова эксперта пресс-служба Кавказ.РФ.

По словам Лизы Паль, весной или осенью, а также зимой Эльбрус может покориться только опытным спортсменам, которые умеют работать с альпинистскими страховкой и снаряжением. Кроме того, новичкам она посоветовала не забывать про главное правило: невзирая на время года, надо идти на вершину в сопровождении профессионального гида и в составе небольших групп или индивидуально.

Как сообщалось, 23 сентября 2021 года при восхождении на Эльбрус попала в снежную пургу с ураганным ветром группа туристов из 19 человек. Пятеро туристов погибли, остальные получили серьезные обморожения и травмы.

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