Вашингтон, 28 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Американский сериал Halo стал самым просматриваемым проектом на стриминг-сервисе Paramount Plus. Информацию об этом предоставил сайт Film.ru 27 марта.

Скриншот с YouTube Телесериал Halo

Сообщается, что рекорд был установлен не только на территории США, но и в мире. Точное количество зрителей первого эпизода сериала не уточняется.

Напомним, что Halo является экранизацией одноимённой серии компьютерных игр. Главную роль в проекте, премьера которого состоялась 24 марта 2022 года, исполнил актёр Пабло Шрайбер.