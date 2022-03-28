Оргеев, , 12:03 — REGNUM Учителя школ и сотрудники администрации Оргеева и Оргеевского района Молдавии 28 марта объявили забастовку. Об этом объявил мэр города Павел Вережану на пресс-конференции, проведённой перед зданием мэрии.

Забастовка Seguonews.it

На акцию также вышли сотрудники администрации, главы школ и другие чиновники. Они заявили о нехватке средств к существованию, так как большая часть зарплаты уходит на оплату счетов на отопление.

«Невозможно купить еду для детей, пожалуйста, примите к сведению то, что мы сегодня сказали, потому что это идет к краху», — сказал Вережану.

Мэр объявил о «японском» варианте забастовки. Учителя и чиновники продолжат работать, но в знак протеста будут носить белую повязку на руке.

Стоит отметить, 25 марта премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила, что в ряде городов мэрии потратили на оплату резко выросших счетов за отопление все выделенные для этого средства городского бюджета.

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