Молдавия, 28 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Учителя школ и сотрудники администрации Оргеева и Оргеевского района Молдавии 28 марта объявили забастовку. Об этом объявил мэр города Павел Вережану на пресс-конференции, проведённой перед зданием мэрии.

Seguonews.it Забастовка

На акцию также вышли сотрудники администрации, главы школ и другие чиновники. Они заявили о нехватке средств к существованию, так как большая часть зарплаты уходит на оплату счетов на отопление.

«Невозможно купить еду для детей, пожалуйста, примите к сведению то, что мы сегодня сказали, потому что это идет к краху», — сказал Вережану.

Мэр объявил о «японском» варианте забастовки. Учителя и чиновники продолжат работать, но в знак протеста будут носить белую повязку на руке.

Стоит отметить, 25 марта премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила, что в ряде городов мэрии потратили на оплату резко выросших счетов за отопление все выделенные для этого средства городского бюджета.