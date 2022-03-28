Финикс , США, , 12:03 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:104.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 37 очков и 15 подборов. В составе «Финикса» защитник Девин Букер набрал 35 очков.

«Финикс» одержал 61-ю победу в 75 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Филадельфия» потерпела 28-е поражение в 74 играх и идёт на шестом месте.

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