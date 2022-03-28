Уфа, 28 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела по факту незаконного ввода в эксплуатацию очистных сооружений в городе Кумертау завершено в Башкирии. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«Ярославльводоканал» Очистные сооружения

Сообщается, что в 2016 году руководство Башкирии по ходатайству главы города Кумертау, при содействии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» решило построить очистные сооружения в селе Маячный города Кумертау. Для исполнения этого решения госзаказчик объекта Управление капитального строительства Башкирии заключило госконтракт с ООО «Электроаппарат» и ООО «А-строй» на общую сумму более 95 млн рублей.

По версии следствия, после завершения строительства трое обвиняемых, которые в тот период занимали должности начальника ГКУ «УКС РБ», его заместителя и начальника отдела капитального строительства и реконструкции, получили сведения о том, что данный объект построен с нарушениями.

«Несмотря на неготовность объекта к эксплуатации и оказанию услуг, обвиняемые, опасаясь ответственности за допущенные нарушения при строительстве и срыв установленных сроков, организовали изготовление и подписание акта приемки законченного строительством объекта, в котором указали о готовности очистных сооружений к эксплуатации, после чего представили его для подписания и утверждения двум другим обвиняемым, занимавшим на тот момент должности главы администрации города Кумертау и его заместителя», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что обвиняемый глава города Кумертау со своим обвиняемым заместителем также знали о том, что объект не подготовлен к эксплуатации и поэтому не подлежит вводу в эксплуатацию, подписали и утвердили незаконный акт приемки законченного возведения объекта, помимо этого дали указание подчиненным сотрудникам выдать заказчику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Получив разрешение на ввод, руководство ГКУ «УКС РБ» отчиталось об успешном завершении строительства и исполнении государственных контрактов, а также в полном объеме оплатило работы подрядчика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате очистные были незаконно введены в эксплуатацию и до настоящего времени не работают, из-за чего пришли в аварийное состояние.

«Тем самым нарушены охраняемые законом права жителей города Кумертау, организаций и учреждений, в том числе детского сада, расположенных в селе Маячный, а также интересы государства в виде нецелевого расходования бюджетных денежных средств в размере 95 млн рублей, выделенных на поддержку моногородов и необходимостью значительных затрат на восстановительные работы», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам в отношении заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра жилищно-коммунального хозяйства региона, министра строительства и архитектуры Башкирии, заместителя начальника государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», начальника отдела капитального строительства и реконструкции этого учреждения и бывшего заместителя главы администрации г. Кумертау было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и превышения должностных полномочий.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела свою вину не признали. На их имущество наложен арест. Преступление выявили в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники УФСБ России по Башкирии.

Материалы дела в ближайшее время планируют передать в суд для рассмотрения по существу.