Кемерово, 28 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За время проведения тендера, в рамках которого планировали выбрать исполнителя на строительство здания для прокуратуры Кузбасса, не было подано ни одной заявки. Тендер признали не состоявшимся, передаёт ИА REGNUM.

Ysia.ru Прокуратура

Вероятно, лот будет повторно выставлен на торги.

Победителю нужно было возвести пятиэтажное здание общей площадью 8 402,8 кв. м до конца октября 2024 года. На эти цели готовы были выделить 876 млн рублей.

Напомним, участок под строительство выбран восточнее пересечения проспекта Химиков и улицы Волгоградская в Кемерово.

Напомним, ранее также был сорван тендер на строительство школы в Новокузнецке, так как не было подано ни одной заявки. Не привлекла участников и высокая цена — более 1,8 млрд рублей.