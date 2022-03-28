Таганрог, Ростовская область, 28 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I установят памятный знак «Троицкая крепость на Таган Роге». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 марта.

Валентин Серов. Петр I

«Одним из важных праздничных мероприятий станет установка в сквере Петра I памятного знака «Троицкая крепость на Таган Роге». В основе художественной идеи лежит принцип преемственности — контуры бывшей крепости сопрягаются с улицами современного Таганрога и города Троицкого, построенного по замыслу и под личным контролем Петра Великого», — отметил заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

В течение 2022 года в Ростовской области пройдут стратегическая сессия Ассамблеи петровских музеев, крупные тематические мероприятия в станице Старочеркасской, Азове, Таганроге и Ростове-на-Дону, а также фестивали граффити, духовых оркестров, выставки.

ИА REGNUMсообщало, что в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I.