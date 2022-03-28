Донецк, 28 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрелов украинских военных повреждён газопровод, сообщили 28 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

По информации штаба, в Киевском районе донецкой столицы оказался перебит газопровод, загорелось здание на улице Орбиты.

«Боевики ведут беспорядочный обстрел центра Киевского района, снаряды угодили в густонаселённые кварталы не далеко от торгового центра «Донецк Сити», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР почти 10 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения.