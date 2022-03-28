Москва, 28 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Создатели Loop Hero из российской студии Four Quarters обратились к поклонникам игры. Они написали пост в своих соцсетях, в котором предложили пользователям бесплатно скачать проект.

Пиратский флаг

Разработчики отметили, что на данный момент покупка игры за рубли невозможна ни в Steam, ни в Nintendo eShop. «Когда всё это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжёлые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с VPN) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере. Качайте на здоровье», — написала команда Four Quarters.

ИА REGNUM напоминает, что Loop Hero — это компьютерная игра в жанре roguelike с элементами RPG, коллекционных карточных игр и градостроительного симулятора. Проект от российских разработчиков получил множество положительных отзывов от критиков и геймерской аудитории.