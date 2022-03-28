Барнаул, 28 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Объем производства сыров в Алтайском крае за 2021 год составил 64 тысячи тонн, что позволило региону занять вторую позицию во всероссийском рейтинге, но первую — по Сибирскому федеральному округу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов в ходе подведения итогов работы предприятий молочной промышленности региона в 2021 году. Подробности 28 марта сообщает сайт краевого правительства.

Светлана Шаповалова Алтайские сыры

Регион удержал первое место по производству сливочного масла (20 тысяч тонн) и сохранил лидерство по производству сухой сыворотки (19 тысяч тонн). Отмечалось также, что прошедший 2021 год для пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края был непростым.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом перерабатывающие предприятия Алтайского края испытывают существенный недостаток молока. Имеющиеся мощности способны обеспечить переработку 2 миллионов тонн молока в год, но в 2021 они были использованы только на 50%. Причем, 226 тысяч тонн сырого молока пришлось везти в край из соседних субъектов Сибирского федерального округа.

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