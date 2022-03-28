Лашкаргах, Афганистан, 28 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд подтвердили, что ночью 27 марта в уезде Навзад в своём доме неизвестными боевиками был убит мирный житель. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Представители отдела информации и культуры Гильменда заявили, что этого человека звали Рахматулла.

По словам местных властей, жертвой стал уроженец Лашкаргаха (административного центра провинции), проживающий в уезде Навзад.

Мотив инцидента пока неясен, местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что начато расследование.