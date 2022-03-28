Москва, 28 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В России цены на сахар будут постепенно стабилизироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал ситуацию с ценами на некоторые продукты питания.

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«Цены на сахар, скорее всего, будут стабилизироваться, поскольку основным фактором их роста являлся ажиотаж среди покупателей, стремившихся запастись этим долгохранящимся продуктом впрок, — сказал Сафонов. — Бананы из-за изменения логистики поставок будут дорожать. Лук, белокочанная капуста также будут двигаться в цене, но более низкими темпами в пределах обычного сезонного роста до нового урожая. Обычно к весне наблюдаются низкие темпы роста сезонных товаров из группы овощей. Динамика начинает меняться в первых месяцах лета, когда на прилавки попадает новый урожай».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фермеры из Эквадора столкнулись с трудностями в поставках бананов в Россию из-за западных санкций.