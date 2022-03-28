Дамаск, 28 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Курдские ополченцы при поддержке армии США провели операцию в восточных районах Сирии. Об этом 28 марта сообщает официальное информационное агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, утром 28 марта курдские ополченцы блокировали город Суса на востоке провинции Дейр-эз-Зор. На выездах из города были установлены блокпосты, после чего вооружённые ополченцы провели серию рейдов по домам местных жителей.

Отмечается, что в результате операции десятки местных жителей были схвачены и увезены в неизвестном направлении.

Предположительно, курдские ополченцы задержали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с правительством Башара Асада.