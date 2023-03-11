Биробиджан, 28 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Еврейской автономии вынесен приговор по делу о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Взятку в 25 тыс. рублей пытался передать сотруднику Гостехнадзора представитель сельскохозяйственной организации региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Размер штрафа составил 1 млн рублей. Целью передачи вознаграждения было снятие запрета на использование сельхозтехники. Сотрудник Гостехнадзора не взял деньги и проинформировал начальника о попытке дачи взятки. Представителя селхозкомпании задержали при передаче средств.

Организация ответила за действия своего сотрудника по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), её представитель наказан по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Решение по его делу пока не вынесено.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший ЗАТО Циолковский чиновник злоупотребил своими полномочиями, обеспечив предпринимателю победу в аукционе за взятку в 120 тыс. рублей. Приговор ему еще не вынесен.