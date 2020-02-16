Москва, 28 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Дальнейшее раскручивание санкционной спирали обеспечит продолжение роста цен на отдельные товары и услуги в ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Светлана Зуденкова. Так она прокомментировала призывы премьер-министра Бельгии не ослаблять Европейский союз антироссийскими санкциями.

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«С утверждением премьер-министра Бельгии можно согласиться, поскольку выбор запретов, налагаемых в виде санкций, тщательно прорабатывался, чтобы практически не оказать влияния на развитие экономик стран, входящих в ЕС, — сказала Зуденкова. — Безусловно, население и бизнес ЕС столкнулись с существенными последствиями введенных против РФ санкций и контрсанкций. Однако, говоря о факторах, обеспечивающих замедление развития экономик стран ЕС, не следует забывать и о том, что, помимо взаимных санкционных ограничений, серьезное влияние оказала пандемия. Таким образом, европейский обыватель уже ощутил рост цен на отдельные товары и услуги, а дальнейшее раскручивание санкционной спирали будет обеспечивать продолжение этого тренда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, население ЕС уже почувствовало на себе негативные последствия антироссийских санкций.