Москва, 28 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. То, что в конце зимы и в начале весны 2022 года в РФ выросла доля безналичных оплат, связано, в числе прочего, с опасениями граждан РФ по поводу перебоев в работе платежных систем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Безналичная оплата

«Увеличение доли наличных оплат в конце февраля — марте 2022 года связано не только с опасениями граждан о перебоях работы платежных систем, хотя в ряде случаев провести безналичную оплату не представлялось возможным из-за исчерпания у покупателя карточного счета, — сказал Цыганов. — Есть и причина, связанная с предпочтениями продавцов на строительных и мелкооптовых рынках именно наличных, что позволяло им минимизировать затраты на банковское обслуживание и налоги».

Как полагает Цыганов, с учетом мер по снижению эквайринговых комиссий, развитию системы быстрых платежей (СБП), снижению налогов и штрафов на малый бизнес в перспективе можно ждать снижения интереса малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых к оплате наличными.

«Это может вернуть сформировавшийся в последние годы тренд на повышение доли безналичных оплат», — сказал Цыганов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему жители РФ стали заводить себе дополнительные дебетовые карты.