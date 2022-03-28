Донецк, 28 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Около 10 тысяч абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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В результате украинских обстрелов, в республике оказались обесточены объекты инженерной инфраструктуры. В их числе — 78 трансформаторных подстанций, пять котельных, а также 9861 абонент.

«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — рассказали в штабе со ссылкой на информацию министерства угля и энергетики ДНР.