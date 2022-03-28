Вашингтон, 28 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:115.

Nba.com Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, на счету которого 26 очков. В составе «Вашингтона» форвард Кори Кисперт набрал 25 очков.

«Вашингтон» одержал 32-ю победу в 74 матчах и занимает 20-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел 27-е поражение в 75 играх и идёт на третьем месте.