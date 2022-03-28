* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 28 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали, а затем убили бывшего армейского офицера. Об этом пишет газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

По данным источников, это произошло в селе Вартебз близ Талукана, административного центра провинции Тахар.

Собеседники уточнили, что бывшего офицера звали Саид Бисмилла Садат, которого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали несколькими днями ранее.

Местные представители радикалов пока никак не прокомментировали арест или убийство бывшего офицера правительственной армии.

Почти три недели назад начальник полицейского управления Тахара был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и до сих пор находится под стражей.