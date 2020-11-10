Стокгольм, 28 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В настоящее время «Социал-демократы» и «Умеренные» погрузились в дискуссию о формальностях, соблюдение которых требуется для вступления Швеции в НАТО. Об этом 28 марта написала газета Dagens Nyheter.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Так, «Социал-демократы» ссылаются на правительственное расследование от 2016 года, в котором утверждается, что защита Швеции от вооруженного нападения является задачей вооруженных сил, то есть входит в «осуществление полномочий государственного органа власти».

Согласно Форме правления (конституционный закон в Швеции), передача такого осуществления полномочий государственного органа власти иностранным государствам, в данном случае НАТО, требует, чтобы три четверти депутатов риксдага, то есть квалифицированное парламентское большинство, согласились на это.

Однако «Умеренные» заявляют, что «Социал-демократы» пытаются заблокировать процесс вступления Швеции в НАТО путем юридических проволочек.

«Желательно, чтобы «Социал-демократы» вместо того, чтобы спекулировать насчет законов, сели с нами за стол переговоров», — заявил изданию партийный секретарь «Умеренных» Гуннар Стрёммер.