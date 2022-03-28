Эн-Насирия, Ирак, 28 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Грузовик армии США в Ираке подорвался на мине в центральном районе страны. Об этом 28 марта сообщает информационное агентство Shafaq.

Армия США

По данным журналистов, инцидент произошёл в окрестностях города Насирия столицы провинции Ди-Кар утром 28 марта.

Отмечается, что грузовик армии США получил серьёзные повреждения, однако спустя некоторое время после атаки колонна продолжила движение.

Предположительно, за нападением стоит местная повстанческая группировка, выступающая против присутствия иностранных войск на территории Ирака.