Махачкала, 28 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Дагестане уличили в афере на 1,7 млн рублей главного бухгалтера Кахибской межрайонной туберкулезной больницы в Шамильском районе. Его обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве, сообщили 28 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

Как установлено, в период с 2015 по 2016 годы подозреваемый представил в отделение Фонда социального страхования отчеты о сумме, подлежащей выплате работницам больницы, ушедшим в отпуск по беременности и родам. Однако эти данные были сфальсифицированы. ФСС перечислило деньги на счет больницы, а злоумышленник, подделав подписи сотрудниц, сам получил 1,7 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме, а расследование уголовного дела продолжается.

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