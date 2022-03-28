Донецк, 28 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований подвергся посёлок Спартак. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 11:05 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по населённому пункту Спартак в ДНР. Всего выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР рассказали, что в Спартаке в результате атаки украинских силовиков повреждены домостроения.