Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Ребенок сломал в двух местах руку, отмечая свой день рождения в батутном парке на юге Санкт-Петербурга. Прокуратура начала проверку. Об этом 28 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Батут

Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, несчастный случай произошел днем 27 марта в Московском районе города. Мальчик, которому в этот день исполнилось пять лет, вместе с родителями пришел в батутный парк «Джеки-Джой». Во время отдуха ребенок упал с высоты собственного роста на руку и почувствовал резкую боль. Как вскоре диагностировали врачи, у ребенка произошел перелом обеих костей левого предплечья со смещением отломков. Состояние ребенка оценили как средней степени тяжести.

«Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку», — уточнили в свою очередь ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.