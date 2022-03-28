Нижние Серги, Свердловская область, 28 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Свердловской области осудили мужчину, убившего предпринимателя 17 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в 2004 году в Михайловске Нижнесергинского района Свердловской области. Двое уральцев решили совершить разбойное нападение на местного предпринимателя. Они подошли к дому бизнесмена, напали на него и нанесли множественные удары ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.

После убийства злоумышленники зашли в дом погибшего, где напали на сожительницу предпринимателя. Свердловчане связали ее проводом-удлинителем и похитили 37 тысяч рублей. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на преступление мужчины пошли ради денег.

Преступление раскрыли с помощью генетической экспертизы. Под тяжестью неопровержимых улик обвиняемый признал свою вину, сообщили в региональном СКР. Нижнесергинский районный суд назначил уральцу наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении его подельника решается вопрос о принудительном лечении.