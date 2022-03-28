Москва, 28 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Популярные реалити-шоу «Последний герой» и «Форд Боярд» уходят из телеэфира в России. Соответствующую информацию 27 марта опубликовал портал «Культуромания».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Так, причиной временной приостановки показа новых передач стало проведение спецоперации на Украине. Ожидается, что очередной сезон «Последнего героя», транслируемый на канале ТВ-3, теперь выйдет лишь в 2023 году, а вот о дальнейшей судьбе российской версии французского шоу «Форд Боярд» ничего неизвестно.

Ранее стало известно о том, что большинство развлекательных передач временно покидают сетку вещания на российских телеканалах. Причиной подобного явления стало проведение спецоперации на территории Украины.