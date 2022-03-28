Барнаул, , 11:42 — REGNUM Перерабатывающие предприятия алтайского края испытывают существенный недостаток молока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова начальника Алтайпищепрома Александра Большакова.

«В Алтайском крае действуют 63 предприятия по переработке молока, включая микропредприятия. Имеющиеся мощности способны обеспечить переработку 2 миллионов тонн молока в год, но в 2021 они были использованы только на 50%. Причиной послужил недостаток сырья, который также повлиял на объемы выпуска продукции. Так, в 2021 году производство молочной продукции снизилось на 4,3% по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на это, два алтайских предприятия — филиал в Рубцовске АО «Вимм-Биль-Данн» и компания «Киприно» вошли в пятерку крупнейших производителей сыра в России по объему выпускаемой продукции», — пояснил чиновник.

По его словам, в целях компенсации недостатка сырья и более полной загрузки производственных мощностей перерабатывающие предприятия Алтайского края выходят на рынки соседних субъектов Сибирского федерального округа: в 2021 году в край ввезено 226 тысяч тонн сырого молока.

Как сообщало ИА REGNUM, aгропромышленный комплекс в сфере молочного скотоводства получит дополнительно 10 млрд рублей на компенсацию затрат на корма. Об 16 марта этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко во время видеообращения к съезду производителей молока.

Читайте также: Производители молока получат 10 млрд рублей на компенсацию по кормам