Москва, 28 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Большинство компаний в России (83%) предприняли меры для сокращения издержек в связи с изменениями в социально-экономической конъюнктуры в стране, среди представителей малого бизнеса — 86−87%, приводит данные опроса Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Phil Whitehouse Работа в офисе

Заметили снижение объемов продаж в их компаниях, что привело к необходимости сокращать текущие расходы, 54% предпринимателей, микро — и малый бизнес — 65%. Не заметили изменений 16% бизнесменов, средний бизнес — 37%, компании, работающие на рынке более 10 лет — 22%.

В топ-5 самых распространенных мер по сокращению издержек в компаниях вошли: снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг (37%), сокращение штата (23%), сокращение зарплаты сотрудникам (16%), отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на «удалёнку» (15%).

Опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса во всех федеральных округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные компании, ушедшие с российского рынка после начала военной спецоперации по освобождения Донбасса начали искать партнёров в России.

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