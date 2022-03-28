Донецк, 28 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Донецк подвергся обстрелам со стороны украинских войск, город обстреляли в том числе из «Градов». Об этом сообщает 28 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Разрушенный частный сектор после обстрелов ВСУ. Донецк

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Отмечается, что обстрел начался в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Со стороны населённого пункта Водяное по городу выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град», а также десять снарядов калибра 152 мм.

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