Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону гребной канал и зоопарк может связать автобусный маршрут. С такой инициативой выступил городской департамент транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Предлагаемая схема движения по маршруту №76

Голосование за запуск автобусного маршрута №76 «Гребной канал — Зоопарк» началось в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации. С предлагаемой схемой движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Власти просят горожан рассмотреть инициативу и проголосовать за или против установления маршрута, а также оставить в комментариях свои предложения по схеме движения.

Участие в голосовании приняли пока чуть более 100 горожан. Большинство поддерживает идею чиновников.