Мариуполь, ДНР, 28 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В центре Мариуполя продолжаются бои с украинскими формированиями. Об этом 28 марта сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Он рассказал о ситуации в городе, где силы ДНР наступают на позиции украинских националистов. По словам Басурина, окраины Мариуполя находятся под контролем ДНР. При этом в центре города бои продолжаются.

По его словам, окончательная зачистка Мариуполя от националистов подорвёт боевой дух украинских формирований.