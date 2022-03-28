Волгоград, 28 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. На поддержку сельскохозяйственных работ в 2022 году в Волгоградской области предусмотрено порядка 800 млн рублей господдержки, сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевные работы

Аграрии готовятся к весеннему севу. Планируется, что яровые культуры займут площадь 1,5 млн гектаров, что вместе с озимыми посевами составит более трёх миллионов гектаров. На поддержку сельхозработ выделено 800 млн рублей, из которых 240 млн рублей уже перечислено в качестве погектарной компенсирующей поддержки.

«Областному комитету сельского хозяйства поставлена задача до 31 марта завершить выплаты первого транша, а второй транш выплатить до конца первого полугодия текущего года. Также до конца первого полугодия планируем довести до сельхозтоваропроизводителей и новый, введённый осенью прошлого года, вид государственной поддержки — субсидию за произведённые и реализованные зерновые культуры (свыше 300 млн рублей)», — сказал на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

Плановый мониторинг озимых культур подтверждает хорошее и удовлетворительное состояние 98% волгоградских посевов.