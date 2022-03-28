Биробиджан, , 11:44 — REGNUM Результата уборки тротуаров и дорог в столице Еврейской автономии нет, а подрядчики относятся к своей работе безответственно. Об этом заявил мэр города Максим Семёнов в своём телеграм-канале.

Неочищенный от снега тротуар в Барнауле Цитата из канала «Барнаульский нытик»

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Он также констатировал, что проблемы в городе не решаются не только из-за нехватки финансирования, но и из-за нерасторопности чиновников и безответственности компаний, с которыми заключаются контракты на выполнение работ.

«Уборка в городе провалена. На дорогах стоят огромные лужи, тротуары не чищены. Контроля со стороны управления ЖКХ мэрии города практически нет, подрядная организация работает из рук вон плохо. Соответственно страдает качество работ и сами горожане. Биробиджанцы не требуют чего-то сверхъестественного. Они хотят ходить по чистым тротуарам, дворам и их не интересует как эта работа будет организована. Главное — результат. А его пока нет!» — написал Максим Семёнов.

Он также опубликовал видео, на котором поделился впечатлениями после осмотра тротуаров. Выяснилось, что по нормативам снег не должен оставаться на тротуарах после уборки, но он есть.

«Как они почистили? Как можно принять такую работу, если она вообще не сделана?», — недоумевал Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с уборкой снега стали одной из причин, по которой кресло мэра Биробиджана покинул предыдущий глава города Александр Головатый. Во время сильного ноябрьского снегопада в столице ЕАО несколько дней не работал общественный транспорт, дети не ходили в школу.