Биробиджан, 28 марта 2022, 11:44 — REGNUM Результата уборки тротуаров и дорог в столице Еврейской автономии нет, а подрядчики относятся к своей работе безответственно. Об этом заявил мэр города Максим Семёнов в своём телеграм-канале.
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Он также констатировал, что проблемы в городе не решаются не только из-за нехватки финансирования, но и из-за нерасторопности чиновников и безответственности компаний, с которыми заключаются контракты на выполнение работ.
Он также опубликовал видео, на котором поделился впечатлениями после осмотра тротуаров. Выяснилось, что по нормативам снег не должен оставаться на тротуарах после уборки, но он есть.
Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с уборкой снега стали одной из причин, по которой кресло мэра Биробиджана покинул предыдущий глава города Александр Головатый. Во время сильного ноябрьского снегопада в столице ЕАО несколько дней не работал общественный транспорт, дети не ходили в школу.