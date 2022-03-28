Кострома, , 12:32 — REGNUM В Костроме завершился ремонт пульмонологического отделения Окружной больницы № 1. Об этом сообщает администрация региона. Средства на его реконструкцию выделил благотворительный фонд «Будущее сейчас», президентом которого является сын губернатора Костромской области Константин Ситников.

Окружная больница Костромского округа №1 Регистратура44.рф

За 16,6 млн рублей в отделении заменили внутренние инженерные системы, обновили мебель, приобрели и модернизировали оборудование, в том числе системы подачи кислорода и рентген.

Это отделение — единственное в Костромской области, где горожане с заболеваниями дыхательной системы могут получить помощь в стационарных условиях. Ежегодно через него проходят более 1,4 тысячи человек.

Также фонд планирует оплатить ремонт терапевтического и гастроэнтерологического отделений больницы. Количество средств, которые планируется потратить на их модернизацию, пока не сообщается.

Отметим, что в 2022 году на территории больницы началось строительство нового корпуса гинекологического отделения. Средства на проект в размере 200 млн рублей после визита премьер-министра Михаила Мишустина в Кострому области выделил резервный фонд правительства. Сейчас пациентки отделения лечатся в здании бывшего кожевенного завода 1760 года постройки. После того как строительство нового трёхэтажного корпуса с операционными будет завершено, женщин из памятника архитектуры переведут в пристройку.

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