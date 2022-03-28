Уфа, 28 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Сообщения о заложенных взрывных устройствах вновь поступили в школы Уфы. Об этой 28 марта сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

«24 марта посредством электронной связи получено сообщение о заложенных взрывных устройствах в 472 образовательных организациях Уфы. В результате проведенных поисково-розыскных мероприятий взрывные устройства не обнаружены», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 7 февраля в школы Уфы поступили сообщения об опасных предметах.