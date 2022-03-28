Владивосток, 28 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Во Владивостоке осуждена за мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах бывший депутат Законодательного собрания Приморья Юлия Толмачева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Prokuror-kaluga.ru В суде

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В суде установлено, что с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве знакомой и бывшего супруга, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Толмачёва оформила в свою собственность и собственность аффилированных лиц 24 земельных участка, предоставляя документы с заведомо ложными сведениями об имеющихся на них объектах недвижимости и о том, что земельные участки предоставляются ветеранам боевых действий на льготных основаниях.

Таким образом бюджету Владивостока был причинен ущерб в сумме более 17 млн рублей. Один участок фигурантка оформила на себя, остальные — на родственников и знакомых.

Ущерб был возмещен обвиняемыми в полном объеме.

Гособвинитель настаивал на лишении свободы на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тыс. рублей.

Ленинский суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет со штрафом в 250 тыс. рублей.

Прокурор намерен обжаловать такой приговор в связи с его чрезмерной мягкостью и назначения наказания в виде реального лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге экс-адвокат и экс-сотрудник СУ СКР по региону обжаловали приговор по делу о мошенничестве на 5 млн рублей.