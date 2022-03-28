Улан-Удэ, 28 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Полицейские установили личности подозреваемых в осквернении Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ. Ими оказались две 15-летние школьницы, сообщает портал «Байкал-Daily».

СУ СКР по Бурятии Цитата из видео, опубликованного на странице vk.com/vesu_u

Ранее в сети появился видеоролик, на котором видно, как одна девушка прикуривает сигарету от Вечного огня на Мемориале Победы, а вторая снимает происходящее на телефон.

Как выяснилось, предполагаемые нарушители учатся в одной из городских школ. Сами подростки объяснили свои действия шалостью и раскаялись в содеянном.

«Школьницы будут поставлены на профилактический учёт в ПДН. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия правового решения», — передаёт портал.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия ранее сотрудники следственного управления СКР по региону организовали проверку.