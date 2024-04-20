Воронеж, 28 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 28−29 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«С 18:00 28 марта до 18:00 29 марта местами по Воронежской области и в городе Воронеже ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с», — уточнили в ведомстве.

По данным Воронежского гидрометцентра, после похолодания до отрицательных значений в регион вернётся тепло. В настоящее время в Воронеже температура воздуха составляет около — 3 градусов, ночью она опускалась до семи градусов мороза. Однако уже 29 марта, по прогнозу, потеплеет до +11, а к концу рабочей недели — до +14 градусов, солнечную погоду при этом сменят дожди.