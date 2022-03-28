Бийск, Алтайский край, , 11:34 — REGNUM В Бийске 21-летний курьер фирмы по доставке блюд японской кухни должен был доставить заказ в одну из гостиниц, но нарвался на мошенника. Подробности 28 марта сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Доставка еды Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Клиент указал, что у доставщика должна быть сдача с пятитысячной купюры. Однако пока молодой человек добирался до указанного адреса, заказчик попросил пополнить ему баланс на телефоне.

Все расходы неизвестный обязался компенсировать при передаче заказа.

За оказание услуги он обещал щедро отблагодарить. Курьер всё сделал, как и было сказано, но, прибыв на адрес, был удивлён, что никто ничего в гостинице не заказывал. Бийчанин обратился в полицию с заявлением по факту мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле мужчина перевел более 800 000 рублей на счета неустановленных лиц, внушавших о положительной динамике инвестиционной деятельности. Обнаружив отсутствие фактической возможности вывести вложенные денежные средства, потерпевший понял, что связался с мошенниками.

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