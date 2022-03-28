Москва, 28 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Иностранные компании, поставляющие в Россию лекарственные препараты, не отказались от поставок. Об этом 28 марта сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Kremlin.ru Денис Мантуров

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По словам министра, никто из иностранных поставщиков препаратов пока не отказался работать в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ соберёт данные о лекарствах, не выпускаемых в России и дружественных странах. Соответствующие поручения дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.