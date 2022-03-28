Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Теплоэнергетики Санкт-Петербурга с 29 марта начнут проверку своих сетей на стойкость к высоким температурным нагрузкам в десяти районах города, сообщили 28 марта в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Внимание! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Старт проверкам будет дан в Невском районе, испытания затронут сети от «1-ой Невской котельной». Тестированию также подвергнут трубопроводы в Выборгском, Калининском, Приморском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах.

«До 29 апреля 2022 года в Петербурге и Ленобласти ГУП «ТЭК СПб» проведет 52 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных. Информация об испытаниях будет публиковаться накануне на официальном сайте предприятия в разделе «Оперативная информация», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, температурные испытания — первый этап подготовки к следующему отопительному сезону 2022−2023 годам. Они необходимы для работы компенсационных устройств, выявления слабых мест трубопроводов, проверки тепловых сетей на прочность в условиях температурных деформаций.

«Температура теплоносителя во время температурных испытаний может достигать 110 °C, в связи с чем предприятие обращает внимание горожан на потенциальную опасность проводимых мероприятий», — подчеркнули в ГУП «ТЭК СПб.

В случае обнаружения любых признаков повреждения коммуникаций (парение, вытекание воды, проседание грунта) необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 004, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» — 601−93−93.

Добавим, в 2021 году теплоэнергетики провели 53 испытания в девяти районах Петербурга и Ленобласти, которые помогли предотвратить пять дефектов.