Джакарта, 28 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо должен до июня 2022 года произвести перестановки в кабинете министров, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

«Мы понимаем, что к концу 2023 года политические партии должны иметь возможность зарегистрировать кандидатов в президенты и вице-президенты, а это означает, что в 2023 году нас будет сильно беспокоить политическая повестка дня перед всеобщими выборами», — заявил политический аналитик Ариф Сусанто.

Если перестановки в кабинете будут проведены во втором семестре или в 2023 году, не исключено нарушение целостности власти. Ряд имен в кабинете министров Джоко Видодо — это фигуры, которые, вероятно, будут претендовать на пост президента страны в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с главой Индонезии Джоко Видодо президент Исламского банка развития Мухаммед Аль-Джассир выразил поддержку председательству Индонезии в G20.