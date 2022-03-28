Элиста, 28 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Калмыкии за неделю с 21 по 27 марта зарегистрировано 18 пожаров, в том числе 14 возгораний сухой растительности и мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По сравнению с предшествующими показателями, число травяных пожаров заметно возросло. Так, за неделю с 14 по 20 марта в Калмыкии случилось пять возгораний сухой растительности и мусора, с 7 по 13 марта — шесть подобных пожаров.

Один из крупных техногенных пожаров случился поздним вечером 26 марта в многоквартирном доме в 4-м микрорайоне Элисты. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Из подъезда многоквартирного дома были эвакуированы 15 человек. Спасти удалось троих жильцов, двое из них получили травмы.